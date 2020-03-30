Пляжный чирлидинг: зажигательные танцы, акробатика и купальники. Яркие фото

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила об отмене этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Варшаве и переносе на неопределённый срок четырёх этапов тура из-за угрозы коронавируса. Все соревнования были запланированы на май.
Отменённый четырёхзвёздочный этап в Польше должен был пройти 27-31 мая. Категорию «4 звезды» имеют отложенные этапы Бразилии (6-10 мая) и Чехии (20-24 мая). В число перенесённых попали также этапы во Вьетнаме (6-9 мая) и Латвии (6-10 мая).
Кроме того, всемирная организация пляжного футбола из-за ситуации с распространением коронавируса отложила все соревнования до 1 июня 2020 года, сообщает пресс-служба организации.
Решение затронет Кубок европейских чемпионов и Кубок вызова. Эти турниры должны были стартовать 29 и 30 мая в Португалии. Теперь начало передвинули на 1 июня.
Чирлидинг — неотъемлемая часть шоу как пляжного футбола, так и пляжного волейбола. Пока мировой спорт находится на паузе, мы собрали самые яркие выступления девушек на крупных соревнованиях.
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