Ласицкене: надеюсь, Юрченко перестанет представлять меня публике капризной девочкой

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Мария Ласицкене отреагировала на заявление президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко о том, что она якобы отказалась с ним общаться. Спортсменка рассказала свою версию «отказа» и посоветовала Юрченко прекратить выяснять отношения со спортсменами в СМИ.

«С удивлением прочитала эти слова главы ВФЛА. С Евгением Юрченко мы общались всего один раз, в здании ОКР сразу после его выборов. Он предложил мне встречу, но я предложила всё общение вести через руководителя комиссии спортсменов Радиона Гатауллина, что вполне естественно, так как сборная – это не одна я. Больше мы лично не общались. Надеюсь, в дальнейшем Евгений Юрченко перестанет пытаться представлять меня публике какой-то капризной девочкой и займется чем-то иным, нежели выяснение отношений со спортсменами в СМИ», — написала Ласицкене в «сторис» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Марии Ласицкене

О том, что Ласицкене может не только прыгать в высоту, но и прекрасно владеет баскетбольной техникой можно узнать из видеоролика на «Чемпионате».