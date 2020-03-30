Хореограф группы Тутберидзе: при 6,0 судейство было понятнее и объективнее

Хореограф Алексей Железняков, который работает с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, считает, что существующая система оценок в фигурном катании несовершенна и невероятно запутана.

«Сейчас в судейской системе много лазеек для судейских манипуляций. Она не такая прозрачная, как раньше. Можно столько всего намутить по баллам, что творится чёрт пойми что. Захочешь – поднимешь спортсмена. Захочешь – сольёшь. Мне кажется, что при 6,0 судейство было понятнее и объективнее.

Понятно, что переход на новую систему был необходим – старая не справлялась с развитием спорта. Но её нужно дорабатывать, пока что она несовершенна. Сейчас есть много возможностей для не самых честных и компетентных судей влиять на результат. А иногда сами судьи путаются и не понимают, что делают. Люди думают, что спортсмена засудили, а по факту просто судья не разобрался во всех этих градациях оценок. Система сложная, запутанная, в ней нет порядка.

Когда человек катает без эмоций, у него нет актёрских способностей, то он не сможет показать хороший образ и передать музыку. Это взаимосвязанные вещи. А сейчас столько много позиций и никто не понимает, как это работает», — приводит слова Железнякова «Спорт Бизнес Online».