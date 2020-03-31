Федерация регби США объявила о банкротстве из-за пандемии коронавируса

Федерация регби США объявила о банкротстве на фоне экономических последствий пандемии коронавируса, сообщает AFP.
Федерация подала заявление о банкротстве по статье, позволяющей реорганизовать и реструктурировать задолженность. В заявлении организации сказано, что её финансовые проблемы были усилены влиянием пандемии коронавируса на регби. Федерация заявила, что приостановка соревнований привела к значительной потере доходов от членских взносов, спонсорства и дополнительных источников. Заявление о банкротстве включает план финансовой поддержки от Международного совета регби.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
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