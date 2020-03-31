Шубенков: «Аэрофлот» исправно дерёт штрафы за возврат билетов, и все указы нипочём

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге с барьерами, прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусом, из-за которой, в частности, президент России Владимир Путин ранее объявил текущую неделю нерабочей.

«Тут вроде бы надо дома недельку всем посидеть и в турпоездки по стране не мотаться? Неплохая идея, да только вот «Аэрофлот» исправно дерёт штрафы за возврат билетов. И все указы-приказы-распоряжения-рекомендации нипочём», — написал Шубенков в своём «твиттере».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

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