Плющенко на футбольном поле сделал прыжки и «побил» коронавирус. Видео

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал в своём «инстаграме», чем занимается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, ввиду риска распространения коронавируса с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан.
Плющенко на футбольном поле провёл импровизированную тренировку по фигурному катанию, а также в шутку показал, какими приёмами можно победить коронавирус.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
- 31 марта 2020
-
11:18
-
11:09
-
10:57
-
10:46
-
10:30
-
10:14
-
10:10
-
09:40
-
09:22
-
09:11
-
09:00
-
08:41
-
01:02
-
00:51
-
00:45
-
00:34
-
00:04
- 30 марта 2020
-
23:30
-
22:35
-
22:24
-
21:14
-
20:55
-
20:24
-
20:07
-
19:43
-
18:44
-
18:29
-
18:02
-
17:33
-
17:14
-
16:19
-
15:22
-
14:31
-
12:48
-
12:41