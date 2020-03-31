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Плющенко на футбольном поле сделал прыжки и «побил» коронавирус. Видео

Плющенко на футбольном поле сделал прыжки и «побил» коронавирус. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал в своём «инстаграме», чем занимается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, ввиду риска распространения коронавируса с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан.

Плющенко на футбольном поле провёл импровизированную тренировку по фигурному катанию, а также в шутку показал, какими приёмами можно победить коронавирус.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

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