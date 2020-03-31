Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Развлекаемся как можем». Фигуристка Боброва показала яркое фото и предложила новую игру

«Развлекаемся как можем». Фигуристка Боброва показала яркое фото и предложила новую игру
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Екатерина Боброва предложила в «Инстаграме» подписчикам, у которых много свободного времени ввиду карантина, принять участие в стихотворной игре.

«Развлекаемся как можем! Всё равно многие сейчас стали больше проводить времени в интернете. В частности, на просторах «Инстаграма». Так давайте проведём это время с пользой, удовольствием и весельем! Я начну двумя строчками будущего стихотворения, а вы продолжите в комментариях, тоже двумя строчками. И потом посмотрим, что у нас выйдет.

Сижу, смотрю в своё окно,
А всё вокруг белым-бело...», — написала фигуристка, прикрепив текст к яркому фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Бобровой.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020