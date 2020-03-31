«Развлекаемся как можем». Фигуристка Боброва показала яркое фото и предложила новую игру

Российская фигуристка Екатерина Боброва предложила в «Инстаграме» подписчикам, у которых много свободного времени ввиду карантина, принять участие в стихотворной игре.

«Развлекаемся как можем! Всё равно многие сейчас стали больше проводить времени в интернете. В частности, на просторах «Инстаграма». Так давайте проведём это время с пользой, удовольствием и весельем! Я начну двумя строчками будущего стихотворения, а вы продолжите в комментариях, тоже двумя строчками. И потом посмотрим, что у нас выйдет.

Сижу, смотрю в своё окно,

А всё вокруг белым-бело...», — написала фигуристка, прикрепив текст к яркому фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Бобровой.