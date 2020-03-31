«Подошла порция свеженькой дичи». Туктамышева подурачилась в TikTok. Видео

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева записала забавное видео в TikTok, которое выложила в «сториз» своего «инстаграма». На видео можно посмотреть, как меняется лицо фигуристки с применением различных фильтров.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. Ранее спортсменка показала, какие книги можно почитать на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.