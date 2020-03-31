Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина, сообщает РИА «Новости».
Сейчас необходимость оставаться в изоляции из-за коронавируса носит рекомендательный характер, а санкция за неё возможна, только если нарушение привело к чьей-то смерти или массовому заражению.
В соответствии с новым законопроектом нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение права на профессию на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Если нарушение привело к смерти человека или создало угрозу массового заболевания людей, то за это предлагается наказывать штрафом от 1 до 2 млн рублей, лишением права на профессию на срок до пяти лет или лишением свободы — также на пять лет.
В случае смерти двух или более лиц максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи лет.
Умышленное нарушение, повлёкшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия и караться по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
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