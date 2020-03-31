В России за сутки коронавирусом заразилось 500 человек, скончалось ещё 8 человек

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 500 человек, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 2337 человек, из которых выздоровел 121. Зафиксировано ещё восемь летальных исходов. За всё время скончалось 17 человек.

Также сообщается, что 35% новых заболевших в Москве — люди от 18 до 40 лет, 5% — дети.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 387

Санкт-Петербург — 48

Дагестан — 9

Свердловская область — 9

Мурманская область — 6

Бурятия — 6

Татарстан — 5

Пензенская область — 5

Ленинградская область — 3

Ростовская область — 3

Воронежская область — 2

Астраханская область — 2

Башкортостан — 2

Тюменская область — 2

Приморский край — 2

Костромская область — 1

Калмыкия — 1

Нижегородская область — 1

Самарская область — 1

Алтайский край — 1

Иркутская область — 1

Хабаровский край — 1

Магаданская область — 1

Крым — 1.

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