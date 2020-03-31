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В России за сутки коронавирусом заразилось 500 человек, скончалось ещё 8 человек

В России за сутки коронавирусом заразилось 500 человек, скончалось ещё 8 человек
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В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 500 человек, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 2337 человек, из которых выздоровел 121. Зафиксировано ещё восемь летальных исходов. За всё время скончалось 17 человек.

Также сообщается, что 35% новых заболевших в Москве — люди от 18 до 40 лет, 5% — дети.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 387
Санкт-Петербург — 48
Дагестан — 9
Свердловская область — 9
Мурманская область — 6
Бурятия — 6
Татарстан — 5
Пензенская область — 5
Ленинградская область — 3
Ростовская область — 3
Воронежская область — 2
Астраханская область — 2
Башкортостан — 2
Тюменская область — 2
Приморский край — 2
Костромская область — 1
Калмыкия — 1
Нижегородская область — 1
Самарская область — 1
Алтайский край — 1
Иркутская область — 1
Хабаровский край — 1
Магаданская область — 1
Крым — 1.

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