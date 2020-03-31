«Сидим, учимся». Фигуристка Сотскова показала, как проводит время на карантине

Российская фигуристка Мария Сотскова показала, как проводит время в условиях домашней самоизоляции. Спортсменка опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«Сидим, учимся», – написала Сотскова.

Посмотреть фотографию можно на странице Марии Сотсковой в «Инстаграме».

Сотскова — мастер спорта России по фигурному катанию на коньках. Вице-чемпионка II зимних юношеских Олимпийских игр и юниорского мирового чемпионата (2016), чемпионка финала юниорского Гран-при в сезоне-2013/2014, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России 2017 и 2018 годов, серебряный призёр финала Гран-при сезона-2017/2018.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова показала, как тренируется дома в условиях карантина.