Константинова: дома хотела делать йогу и вспомнить французский, а в итоге гребу листья

Российская фигуристка Станислава Константинова показала, как проводит время в загородном доме во время карантина. Спортсменка опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» видео в домашней одежде и с граблями в руках.

«Хочешь делать йогу по утрам, вспомнить французский, выучить новый TikTok, а гребёшь листья, моешь баню и кроешь гараж», – написала Константинова.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Константинова — бронзовый призёр Универсиады-2019, участница чемпионата мира и Европы, серебряный призёр этапа Гран-при 2018 года в Хельсинки, серебряный и бронзовый призёр первенства России среди юниоров, победительница Кубка Таллина.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.