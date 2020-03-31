«1 января не отпускает!» Ягудин удивился снегу в конце марта

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин показал в «Инстаграме» фотографию выпавшего снега, совместив её с изображением карты Москвы, на которой можно убедиться в малом количестве пробок на дорогах. Спортсмен призвал всех оставаться дома и соблюдать условия карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«1 января не отпускает! Пробок 0 и ❄️снег, а так-то 30.03! Карантин, день #3», — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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