«1 января не отпускает!» Ягудин удивился снегу в конце марта

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин показал в «Инстаграме» фотографию выпавшего снега, совместив её с изображением карты Москвы, на которой можно убедиться в малом количестве пробок на дорогах. Спортсмен призвал всех оставаться дома и соблюдать условия карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«1 января не отпускает! Пробок 0 и ❄️снег, а так-то 30.03! Карантин, день #3», — подписал он фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Также посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.
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