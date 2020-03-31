Фигуристка Сотникова рассказала, как ей удалось сбросить 12 кг

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова пообщалась с подписчиками в своём «инстаграме», ответив на их вопросы.

Один из подписчиков спросил спортсменку, какой максимальный вес ей удалось сбросить.

«12 кг сбросила. Было время когда. Есть люди, кому полнота идёт, а есть я, которой она вообще не идёт. Пока что держусь.

Сначала села на диету, вес очень плохо уходил. А потом начались зимние сказки, нервы, почти не ела, а порой и вообще за целый день только жидкость была у меня в организме. За время выступлений так и скинула.

Похудела за четыре месяца. Но на самом деле так нельзя… Это для здоровья очень вредно», — ответила она.

Также Сотникову спросили, насколько она ревнивая девушка и ревнивая ли вообще.

«Смотря кого и к кому ревновать. А так нет, не ревнивая. Но щекотки боюсь ужасно», — ответила Аделина.

23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).