Фигуристка Сотникова рассказала, как ей удалось сбросить 12 кг

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова пообщалась с подписчиками в своём «инстаграме», ответив на их вопросы.
Один из подписчиков спросил спортсменку, какой максимальный вес ей удалось сбросить.
«12 кг сбросила. Было время когда. Есть люди, кому полнота идёт, а есть я, которой она вообще не идёт. Пока что держусь.
Сначала села на диету, вес очень плохо уходил. А потом начались зимние сказки, нервы, почти не ела, а порой и вообще за целый день только жидкость была у меня в организме. За время выступлений так и скинула.
Похудела за четыре месяца. Но на самом деле так нельзя… Это для здоровья очень вредно», — ответила она.
Фото: https://www.instagram.com/stories/adelina_sotnikova14/
Также Сотникову спросили, насколько она ревнивая девушка и ревнивая ли вообще.
«Смотря кого и к кому ревновать. А так нет, не ревнивая. Но щекотки боюсь ужасно», — ответила Аделина.
23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).
- 31 марта 2020
-
15:43
-
15:20
-
14:22
-
14:03
-
13:48
-
13:17
-
13:14
-
12:53
-
12:08
-
11:44
-
11:18
-
11:09
-
10:57
-
10:46
-
10:30
-
10:14
-
10:10
-
09:40
-
09:22
-
09:11
-
09:00
-
08:41
-
01:02
-
00:51
-
00:45
-
00:34
-
00:04
- 30 марта 2020
-
23:30
-
22:35
-
22:24
-
21:14
-
20:55
-
20:24
-
20:07
-
19:43