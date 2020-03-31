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«Тренировки на позитиве». Щербакова выложила ускоренное видео домашних тренировок

«Тренировки на позитиве». Щербакова выложила ускоренное видео домашних тренировок
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова показала, как можно тренироваться дома в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка выложила в своём «инстаграме» ускоренное видео тренировок, поблагодарив при этом папу, который подарил ей тренажёр.

«Тренировки на позитиве! Кстати, ролик сама монтировала, что думаете? P. S. Спасибо папе за крутой подарок (тренажёр)! Специально для домашних тренировок», — подписала Щербакова видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).

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