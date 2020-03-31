«Чемпионат» запустил серию прямых эфиров со звёздами спорта

С понедельника, 30 марта, стартовала двухнедельная серия онлайн-интервью с известными спортсменами в «инстаграме» «Чемпионата». Любой желающий может подключиться к эфиру и прислать свои вопросы — самые интересные из них будут зачитаны и получат ответ.
Первым в нашей виртуальной студии побывал центральный полузащитник грозненского «Ахмата», чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков. Трансляцию с Денисом уже посмотрели более 8500 человек.
Сохранённый эфир доступен в инстаграм-аккаунте «Чемпионата» до 20:00 31 марта, а также на сайте в разделе «Видео дня».
Расписание ближайших прямых эфиров:
31 марта, 21:00 — прямое включение из Майями с Анной Кастеровой, женой Евгения Малкина.
1 апреля, 20:00 — Ирек Ризаев, BMX.
2 апреля, 13:00 — Александр Шлеменко, ММА.
Сегодня весь мир в прямом смысле этого слова остался без спорта. Именно поэтому мы хотим поддержать всё сообщество болельщиков и дать возможность стать чуть ближе к своим кумирам.
Оставайтесь дома и смотрите прямые эфиры от «Чемпионата»!
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