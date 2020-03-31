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ФИДЕ опубликовала обновлённый рейтинг, Непомнящий поднялся на четвёртое место

ФИДЕ опубликовала обновлённый рейтинг, Непомнящий поднялся на четвёртое место
Другие / Шахматы 0

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обнародовала обновлённый рейтинг лучших. В апрельском рейтинге произошли некоторые изменения.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поднялся с пятой на четвёртую строчку. На турнире претендентов в Екатеринбурге, который был приостановлен, Непомнящий делит первое место с французом Максимом Вашье-Лагравом. Ещё один россиянин Александр Грищук с четвёртого места переместился на шестое.

Лидерство по-прежнему сохраняет действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Россиянин Сергей Карякин располагается на 17-м месте.

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань. Хампи Конеру из Индии занимает второе место, а тройку лучших замыкает россиянка Александра Горячкина. Ещё одна представительница России, Екатерина Лагно, располагается на пятом месте.

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