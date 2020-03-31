Крамник: ФИДЕ должна извиниться перед Раджабовым

Бывший чемпион мира по шахматам Владимир Крамник призвал Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) извиниться перед азербайджанским гроссмейстером Теймуром Раджабовым. Шахматист отказался приехать на турнир претендентов в Екатеринбург из-за угрозы коронавируса, а организаторам в итоге не удалось провести турнир. Он был прерван после того, как Россия объявила о прекращении авиасообщения с другими странами.
«В беседе с официальными лицами ФИДЕ я отметил, что проводить турнир претендентов в таких условиях — неправильное решение. Соглашусь также с Александром Грищуком, который в своём интервью заявил, что проведение турнира претендентов в таких условиях — это то же самое, что пир во время чумы.
Обращение Теймура Раджабова по поводу переноса турнира было верным. В этом плане правда на стороне Раджабова. Приостановка же турнира претендентов в таких условиях была ожидаемой. Сейчас ситуация выглядит достаточно сложно — ФИДЕ должна принять решение, удовлетворяющее всех.
Я сейчас говорю как сторонний наблюдатель. На месте Теймура мог оказаться Шахрияр Мамедъяров или любой другой шахматист, и я придерживался бы такого же мнения. Справедливость должна быть восстановлена.
ФИДЕ должна извиниться перед участниками турнира претендентов и Теймуром Раджабовым, а также провести индивидуальные беседы с каждым», — цитирует Крамника Sputnik Азербайджан.
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