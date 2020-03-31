Щербакова предложила оценить ролик, который смонтировала сама

Российская фигуристка Анна Щербакова разместила в своём «инстаграме» новый ролик, показав собственные тренировки. Как призналась спортсменка, она сама смонтировала ролик.

«Тренировки на позитиве. Кстати, ролик сама монтировала, что думаете? P. S. Спасибо папе за крутой подарок (тренажёр). Специально для домашних тренировок», — написала спортсменка, комментируя видеосюжет.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время спортсмены находятся на карантине из-за пандемии коронавируса в мире. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек, из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

В России коронавирусом заразились уже более 2 тыс. человек.