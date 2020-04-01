Призёр Олимпиады венгерка Капаш заразилась коронавирусом

Призёр Олимпийских игр венгерская пловчиха Богларка Капаш сообщила, что инфицирована коронавирусом.

«Хотела бы поделиться с вами новостью. Мой тест на коронавирус оказался положительным», — написала спортсменка в своём «фейсбуке».

Капаш завоевала бронзу на Олимпиаде-2016 на дистанции 800 метров вольным стилем.

По информации венгерского издания Origo.hu, также коронавирусом заразился другой венгерский пловец — призёр чемпионата мира—2017 Доминик Козма. Кроме того в Федерации плавания Венгрии сообщили, что среди спортсменов и членов тренерского штаба выявлено девять случаев заражения коронавирусом.

«Согласно информации, полученной от заражённых, ни одному из них в настоящее время не требуется специальная медицинская помощь, но с ними уже связались государственные органы эпидемиологического контроля», — сказано в сообщении организации.