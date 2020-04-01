Йохауг пообещали вручить самодельный «Большой хрустальный глобус», как у Большунова

Йорн Эрнст, менеджер норвежской лыжницы Терезе Йохауг, которая в сезоне-2019/2020 победила в общем зачёте Кубка мира, объявил, что спортсменка получит самодельный «Большой хрустальный глобус», подобный тому, который получил россиянин Александр Большунов. Ранее Большунов показал, как выглядит его приз.

«Мы сделаем такой же Кубок, как отец сделал Большунову, и тоже проведём церемонию. Рассчитываю, что папа Терезы Турвалл это устроит. И проведём с ней и Йоханнесом церемонию в прямом эфире», — приводит слова менеджера норвежское издание Dagbladet.

Из-за пандемии коронавируса настоящие награды лыжникам ещё не вручили. Пока нет информации, где и когда пройдёт официальная церемония.

«Нужно искать возможность, это займёт какое-то время», — рассказал глава лыжегоночного комитета FIS Вегард Ульванг.

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