«Банька —лучший способ снять напряжение». Ягудин показал, как проводит время на карантине
Бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал новый ролик в своём «инстаграме». Олимпийский чемпион вышел из бани и полежал на снегу во дворе.
«Банька — лучший способ снять напряжение в эти непростые времена. Рад, что у меня есть такая возможность дома. Берегите своё здоровье! Карантин, день четвёртый», — подписал видео спортсмен.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.
Ягудин начал имитировать собаку на 4-й день карантина. Видео
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