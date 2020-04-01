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«Банька —лучший способ снять напряжение». Ягудин показал, как проводит время на карантине

«Банька —лучший способ снять напряжение». Ягудин показал, как проводит время на карантине
Другие / Фигурное катание 0

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал новый ролик в своём «инстаграме». Олимпийский чемпион вышел из бани и полежал на снегу во дворе.

«Банька — лучший способ снять напряжение в эти непростые времена. Рад, что у меня есть такая возможность дома. Берегите своё здоровье! Карантин, день четвёртый», — подписал видео спортсмен.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

Ягудин начал имитировать собаку на 4-й день карантина. Видео
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