Гимнастка Спиридонова посоветовала ещё 10 фильмов для просмотра на карантине

Российская гимнастка Дарья Спиридонова опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» 10 полюбившихся фильмов, которые стоит посмотреть во время домашней самоизоляции. Гимнастка планирует делиться 10 фильмами каждый день.
Сегодня, 1 апреля, в составленный спортсменкой список вошли фильмы: «Собачья жизнь», «Падение ангела», «Прогулка», «Человек-паук», «Геошторм», «Мир Юрского периода», «Эверест», «Крид», «Шазам» и «Чёрная пантера».
Фото: https://www.instagram.com/stories/dashkoy83/
Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 42 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 178 тыс.
Ранее Спиридонова показала, как делает сальто на батуте.
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