Фигуристка Сотникова показала два ярких фото и предложила выбрать лучшее

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании россиянка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» две фотографии, предложив подписчикам оценить, какое из изображений нравится им больше.
«Улыбайся, не доставляй беде удовольствия! Такие две разные фотографии, и обе мне нравятся. 1 или 2?» — подписала фотографии спортсменка.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
23-летняя Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).
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