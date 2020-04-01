Фигуристка Сотскова показала милые фото с оленятами
Российская фигуристка Мария Сотскова показала, как проводит время в условиях самоизоляции. Спортсменка опубликовала фотографии с оленятами на своей странице в «Инстаграме».
«Новые друзья», – подписала она снимки.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Сотскова — мастер спорта России по фигурному катанию на коньках. Вице-чемпионка II зимних юношеских Олимпийских игр и юниорского мирового чемпионата (2016), чемпионка финала юниорского Гран-при в сезоне-2013/2014, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России 2017 и 2018 годов, серебряный призёр финала Гран-при сезона-2017/2018.
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