Укус судьи, фанат ЦСКА под одеялом, секретное тату и байки Мутко. Забавные фото спорта
Сегодня, 1 апреля, во многих странах, в том числе и в России, отмечается Международный день смеха, в который принято разыгрывать друзей и знакомых или подшучивать над ними.
В профессиональном спорте нередко есть над чем посмеяться. Чуть ли не каждый день мы получаем новую порцию резонансных и курьёзных эпизодов, которые тут же разлетаются по интернету, будь то необычные ракурсы, эмоции или поступки.
Пока весь мировой спорт замер в ожидании окончания пандемии коронавируса, всем любителям спорта особенно не хватает таких моментов.
В честь первоапрельского праздника мы собрали яркие и забавные фотографии фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова, чтобы отвлечься от рутины и нахождения дома на карантине.
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