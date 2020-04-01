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Укус судьи, фанат ЦСКА под одеялом, секретное тату и байки Мутко. Забавные фото спорта

Самые забавные фото спорта
Укус судьи, фанат ЦСКА под одеялом, секретное тату и байки Мутко. Забавные фото спорта
Другие / Прочие виды спорта 0

Сегодня, 1 апреля, во многих странах, в том числе и в России, отмечается Международный день смеха, в который принято разыгрывать друзей и знакомых или подшучивать над ними.

В профессиональном спорте нередко есть над чем посмеяться. Чуть ли не каждый день мы получаем новую порцию резонансных и курьёзных эпизодов, которые тут же разлетаются по интернету, будь то необычные ракурсы, эмоции или поступки.

Пока весь мировой спорт замер в ожидании окончания пандемии коронавируса, всем любителям спорта особенно не хватает таких моментов.

В честь первоапрельского праздника мы собрали яркие и забавные фотографии фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова, чтобы отвлечься от рутины и нахождения дома на карантине.

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