ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир со звездой мирового BMX Иреком Ризаевым — в 20:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью… но в 2020-м всё изменилось. Третий инста-эфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 1 апреля, начало — в 20:00 мск.
К нам в виртуальные гости придёт мастер BMX Ирек Ризаев. С ним на связь прямо из нашего аккаунта выйдет Майя Ямайская. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Ризаевым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
22-летний Ризаев является одним из самых известных BMX-райдеров России. Уроженец Казани дважды выигрывал чемпионат России, становился победителем престижных соревнований: Moscow City Games, Urban Games, Кубок Москвы и многие другие. С 2014 года наш герой успешно участвует в международных турнирах, входит в состав сборной России по BMX-фристайлу.
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