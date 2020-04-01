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Туктамышева: с кем сейчас встречаюсь? С познанием себя

Туктамышева: с кем сейчас встречаюсь? С познанием себя
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о личной жизни. Ранее стало известно, что она рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным.

«С кем я сейчас встречаюсь? Ни с кем. Встречаюсь с познанием, познаю себя», — сказала Туктамышева во время прямого эфира с Марией Командной в «Инстаграме».

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. Ранее спортсменка показала, какие книги можно почитать на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

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