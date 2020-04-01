#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с надеждой РФ на Олимпийских играх Иреком Ризаевым — в 20:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью… но в 2020-м всё изменилось.

Третий инста-эфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 1 апреля, начало — в 20:00 мск.

К нам в виртуальные гости придёт мастер BMX Ирек Ризаев. С ним на связь прямо из нашего аккаунта выйдет Майя Ямайская. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Ризаевым на странице «Чемпионата» в приложении «Инстаграм».

22-летний Ризаев является одним из самых известных BMX-райдеров России. Уроженец Казани дважды выигрывал чемпионат России, становился победителем престижных соревнований: Moscow City Games, Urban Games, Кубок Москвы и многих других. С 2014 года наш герой успешно участвует в международных турнирах, входит в состав сборной России по BMX-фристайлу. Ирек полтора года готовился к Олимпиаде, но ему придётся подождать своего потенциально звёздного часа. Кроме того, он запомнился многим тем, что проехал по Казанскому Кремлю.