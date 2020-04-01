Призёр Олимпийских игр по велоспорту Шмелёва отказалась жить и тренироваться в Новогорске

Российская велогонщица, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по велоспорту на треке Дарья Шмелёва не захотела жить на подмосковной базе в Новогорске. Спортсменка сняла квартиру, где и будет тренироваться.

Ранее Шмелёва рассказала, что из-за карантина ей приходится возвращаться со сборов в Краснодарском крае в Москву, но в столице спортсменке негде жить. Она постоянно проживает в общежитии при училище олимпийского резерва, куда не сможет вернуться из-за карантина. В итоге Федерация велосипедного спорта России предложила спортсменке пожить на базе в Новогороске.

«Мы отказались от «Новогорска», потому что там нет возможности тренироваться, так как Дарье нужно неделю минимум просидеть на карантине. Поэтому просто сняли квартиру в районе метро «Кунцевская», Шмелёва постоянно находится дома и никуда не выезжает. В комнате стоит велостанок, также затащили домой штангу.

Сейчас она тренируется в квартире и ждёт, когда ситуация нормализуется», — цитирует тренера спортсменки Владимира Кирильцева ТАСС.