Призёр Олимпийских игр по велоспорту Шмелёва отказалась жить и тренироваться в Новогорске

Российская велогонщица, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по велоспорту на треке Дарья Шмелёва не захотела жить на подмосковной базе в Новогорске. Спортсменка сняла квартиру, где и будет тренироваться.
Ранее Шмелёва рассказала, что из-за карантина ей приходится возвращаться со сборов в Краснодарском крае в Москву, но в столице спортсменке негде жить. Она постоянно проживает в общежитии при училище олимпийского резерва, куда не сможет вернуться из-за карантина. В итоге Федерация велосипедного спорта России предложила спортсменке пожить на базе в Новогороске.
«Мы отказались от «Новогорска», потому что там нет возможности тренироваться, так как Дарье нужно неделю минимум просидеть на карантине. Поэтому просто сняли квартиру в районе метро «Кунцевская», Шмелёва постоянно находится дома и никуда не выезжает. В комнате стоит велостанок, также затащили домой штангу.
Сейчас она тренируется в квартире и ждёт, когда ситуация нормализуется», — цитирует тренера спортсменки Владимира Кирильцева ТАСС.
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