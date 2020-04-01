Министерство спорта России составило планы эвакуации спортсменов, находящихся за границей

Министерство спорта Российской Федерации держит на контроле ситуацию с возвращением российских спортсменов на территорию страны в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба организации. Совместно с Оперативным штабом, МИД России и Росавиацией, Министерство прорабатывает вопрос об оказании помощи в эвакуации для всех спортсменов, кому это необходимо.



В общей сложности на сегодняшний день 119 человек из сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны находятся за пределами Российской Федерации. Из них эвакуация в Россию требуется 77 спортсменам.



По каждому случаю составлен план эвакуации. Из Турции планируется возвращение 11 человек сборной Красноярского края по триатлону и 25 человек Пермского женского футбольного клуба «Звезда – 2005». 32 представителя сборной Свердловской области по лёгкой атлетике будут эвакуированы из Киргизии и два человека из Узбекистана. Так же будет предоставлена помощь представителю сборной Воронежской области по велоспорту, находящемуся в Объединенных Арабских Эмиратах, представителю сборной Тульской области по велоспорту, который находится на Кипре, а также представителям сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, которые находятся в Индонезии.



В минувшие выходные из Киргизской Республики в Москву уже вернулись 25 представителя сборной России по лёгкой атлетике. Ещё 57 спортсменов и членов команд из Новосибирской, Омской и Тюменской областей, которые находились на территории Киргизской Республики на спортивных сборах.