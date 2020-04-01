Медведева отправилась из Канады в Японию

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что направляется из Канады в Японию.
«У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду. Вот уже более двух недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учётом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределённый срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, всё хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных», — написала россиянка на своей странице в «Инстаграме».
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.
- 1 апреля 2020
-
21:44
-
21:15
-
20:38
-
20:17
-
19:30
-
18:50
-
16:49
-
16:00
-
15:18
-
14:52
-
14:39
-
14:13
-
13:57
-
13:30
-
13:30
-
13:06
-
12:57
-
12:36
-
12:18
-
11:39
-
11:25
-
10:57
-
10:41
-
10:26
-
09:02
-
01:10
-
00:51
- 31 марта 2020
-
23:46
-
23:15
-
22:17
-
21:50
-
21:24
-
19:37
-
18:24
-
17:28