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Медведева отправилась из Канады в Японию

Медведева отправилась из Канады в Японию
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что направляется из Канады в Японию.

«У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду. Вот уже более двух недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учётом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределённый срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, всё хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных», — написала россиянка на своей странице в «Инстаграме».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

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