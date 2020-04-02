Татьяна Тарасова показала свадебное фото. На нём ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в «Инстаграме» свадебную фотографию, сделанную в 1979 году, когда она вышла замуж за пианиста, народного артиста СССР Владимира Крайнева. Ей тогда было 32 года.

«День рождения Володи. Наше свадебное фото», — подписала Тарасова фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Тарасовой.

Крайнев был третьим мужем Тарасовой. Он ушёл из жизни в 2011 году. Первый её муж — Алексей Самойлов — актёр, сын народного артиста СССР Евгения Самойлова, брак продлился два года. Второй муж — Василий Хоменков (1947-1976) — спортсмен-легкоатлет, сын советского спортсмена, тренера и функционера Леонида Хоменкова.