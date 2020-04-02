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Источник: один из спортсменов на базе в Новогорске заразился коронавирусом

Источник: один из спортсменов на базе в Новогорске заразился коронавирусом
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У одного из спортсменов, проживающих на базе в Новогорске, обнаружен коронавирус, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Сейчас на базе в Новогорске находятся гимнасты и несколько команд по синхронному плаванию. Всего же во время карантина в Новогорске занимаются 122 спортсмена.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 48 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 203 тыс.

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