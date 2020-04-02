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«Говорил, что полыхнёт!» Губерниев — о сообщении о коронавирусе у спортсмена в Новогорске

«Говорил, что полыхнёт!» Губерниев — о сообщении о коронавирусе у спортсмена в Новогорске
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщение о том, что у одного из спортсменов, проживающих на базе в Новогорске, диагностировали коронавирусную инфекцию. Ранее об этом стало известно из сообщения в телеграм-канале «Мутко против».

«У одного из спортсменов, которые находятся на сборе в Новогорске, обнаружен коронавирус! Как-то так… Я всегда говорил, что полыхнёт, ибо очень многие спортсмены, которые вернулись из-за границы, не соблюдали самоизоляцию! Министр Матыцин, ждём реакции!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 48 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 203 тыс.

Источник: один из спортсменов на базе в Новогорске заразился коронавирусом
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