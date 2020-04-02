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Винер-Усманова подтвердила информацию о коронавирусе у спортсмена в Новогорске

Винер-Усманова подтвердила информацию о коронавиру
Винер-Усманова подтвердила информацию о коронавирусе у спортсмена в Новогорске
Другие / Прочие виды спорта 0

На спортивной базе «Новогорск» зафиксированы два случая коронавируса. Об этом сообщила заслуженный тренер Ирина Винер-Усманова. Она подчеркнула, что получены анализы, которые выявили коронавирус у одного из спортсменов и у одного из тренеров.

«Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике. Мы живем на этой базе очень давно, и у нас всё было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате «Озеро Круглое», они не сдавали анализы. К счастью, мы своих спортсменов отделили полностью, они никак не соприкасались с новоприбывшими. Но все остальные были вместе, было крупное совещание, на которое приезжал министр спорта.

Нам предлагали оставить базу, но я сказала, что ни за что в жизни, пока карантин не пройдёт, дети будут жить на закрытой территории. Другие тренеры приняли другое решение, и мы теперь находимся на базе, на закрытой территории, у нас тут около 40 человек. Это безобразие, что спортсменов вселили без анализов», — приводит её слова «РБК-Спорт».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 49 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 203 тыс.

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