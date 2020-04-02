Конькобежка Фаткулина: старт следующего сезона находится под угрозой

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, чем занимается во время самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Как и все россияне, я нахожусь дома. Особо никуда не выхожу, занимаюсь гимнастикой по утрам и готовлю всякие вкусняшки дома. Вот и всё. Конькобежцам немного повезло, потому что мы успели закончить сезон. Мы пробежали последние этапы Кубка мира буквально в последний момент. До закрытия успела погулять по Челябинску, навестить родственников и друзей. Сейчас у нас межсезонье, в которое мы катаемся в тёплые страны, гоняем на лыжах. У нас есть месяц для отдыха, и получается, что этот отдых мы проводим дома.
Думаю, что старт следующего сезона находится под угрозой. Однако я очень сильно надеюсь, что всё это скоро закончится. У нас граждане сознательные и будут выполнять все предписания. Мы советуем всем людям находиться дома, мыть руки, не пересекаться с людьми и не передавать инфекцию. Полагаю, что это поможет нашей стране преодолеть инфекцию. Всё вернётся на круги своя.
Рекомендации от тренера поступят на следующей неделе. Эту неделю мы работаем в свободном режиме. Каждый двигается так, как хочет сам. У меня неплохая площадка возле дома есть. Да, нельзя выходить в парк, но думаю, что я что-нибудь придумаю на этот счёт. Главное — не падать духом, не разочаровываться и не расстраиваться. Надо смотреть вперёд и искать позитив», — приводит слова Фаткулиной сайт «Матч ТВ».
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