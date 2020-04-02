Минспорт России выступил с заявлением о ситуации с коронавирусом на базе в Новогорске

Министерство спорта России выступило с заявлением о ситуации на базе в Новогорске, где было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. По неофициальной информации, заболели главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин.

«В ответ на обращения ряда спортивных федераций, включая Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, Министерством спорта Российской Федерации прорабатывался вопрос о переводе Учебно-тренировочного центра «Новогорск» в закрытый режим работы при условии строгого соблюдения специальных мер по предупреждению распространения коронавируса.

В рамках подготовки перевода УТЦ «Новогорск» на особый режим работы было организовано индивидуальное изолированное проживание всех находящихся на спортивной базе спортсменов и тренеров. Все находившиеся в УТЦ и вновь прибывшие спортсмены прошли тестирование на коронавирус COVID-19. Анализы одного из спортсменов и одного тренера дали предварительный положительный результат, после чего спортсмен был госпитализирован, а тренер переведён в режим домашней самоизоляции.

В настоящий момент в УТЦ «Новогорск» прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дезинфекция помещений. Все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу для самоизоляции по месту жительства. Все они не имели признаков наличия коронавирусной инфекции. На базе продолжает оставаться сборная России по художественной гимнастике. Каждый из членов команды полностью изолирован и находится под медицинским наблюдением», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минспорта.