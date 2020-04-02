«Неземная красота». Поклонники Солдатовой в восторге от её нового образа

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» выложила видео на музыку из композиции Ocean eyes. Особое внимание в видеоролике уделено огромным глазам спортсменки.
Видео доступно в «Инстаграме» Александры Солдатовой.
Болельщики восторженно встретили видео, щедро наградив гимнастку комплиментами и позитивными смайлами. Приведём лишь некоторые комментарии:
«Твоя красота – это сияющий свет».
«Солнечный зайчик в глазах, макросъёмка шикарно!»
«Какая кайфовая!»
«Что за взгляд! Наполненный волей и желанием!»
«Какая я ты красиииивая!»
«Ты прекрасна, моя королева, моя любимая модель, я люблю тебя».
«Ты так прекрасна, моя королева! Ты богиня! Выглядишь великолепно, как самая гармоничная симфония! Ты — красота! Ты просто мечта!»
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