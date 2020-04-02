«Неземная красота». Поклонники Солдатовой в восторге от её нового образа

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» выложила видео на музыку из композиции Ocean eyes. Особое внимание в видеоролике уделено огромным глазам спортсменки.

Видео доступно в «Инстаграме» Александры Солдатовой.

Болельщики восторженно встретили видео, щедро наградив гимнастку комплиментами и позитивными смайлами. Приведём лишь некоторые комментарии:

«Твоя красота – это сияющий свет».

«Солнечный зайчик в глазах, макросъёмка шикарно!»

«Какая кайфовая!»

«Что за взгляд! Наполненный волей и желанием!»

«Какая я ты красиииивая!»

«Ты прекрасна, моя королева, моя любимая модель, я люблю тебя».

«Ты так прекрасна, моя королева! Ты богиня! Выглядишь великолепно, как самая гармоничная симфония! Ты — красота! Ты просто мечта!»