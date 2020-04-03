Тигрица Загитова и Медведева в смирительной рубашке. Яркие фото костюмов фигуристок

Настоящие поклонники фигурного катания назубок знают не только имена спортсменок, но и образы, в которых они выступали. Каждая программа — это целое повествование, история. Поэтому, чтобы с точностью воссоздать типаж героини, дизайнеры детально изучают музыку, отсматривают тренировочные прокаты и подолгу беседуют с тренерами и самими девушками. Дальше создаётся подробный эскиз костюма, который требует утверждения. И только после этого начинается пошив с двумя запланированными примерками: промежуточной и контрольной.
С виду женское фигурное катание и вправду может показаться спортом, в котором хрупкие девушки легко парят надо льдом в красивых нарядах. На самом же деле за этой картиной скрывается как упорство сильнейших спортсменок, так и кропотливый труд лучших дизайнеров, знающих своё дело.
Пока мировой спорт находится на паузе, мы собрали яркие костюмы фигуристок на различных соревнованиях.
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