Коронавирус, Россия: последняя информация о заразившихся спортсменах

Сегодня, 2 апреля, в России выявлено два новых случая заражения коронавирусом среди спортсменов и специалистов. Два случая заражения коронавирусной инфекцией было выявлено на базе в Новогорске. По неофициальной информации, заболели 77-летний главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр, гимнаст Сергей Найдин. Спортсмен был госпитализирован, тренер находится на самоизоляции.



О первом спортсмене и специалисте, заражённом коронавирусом в России, стало известно 1 марта. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров. Он вскоре выздоровел.



3 марта коронавирус подтвердили у двух членов российской команды Gazprom-RusVelo — Игоря Боева и Дмитрия Филипповича. Позже положительный результат теста на COVID-19 был получен у их партнёра по команде Дмитрия Страхова. 2 апреля Боев и Страхов покинули больницу в ОАЭ, но были помещены на дополнительный жёсткий карантин, где и ждут дальнейших решений властей.



17 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Казани. Инфекция была выявлена у гражданина Франции, одного из лучших волейболистов мира, доигровщика казанского «Зенита» Эрвина Нгапета. 26 марта он был выписан из больницы.



28 марта 21-летняя чемпионка мира среди юниоров, биатлонистка Анастасия Халиуллина, её мама и тренер Екатерина, а также молодой человек спортсменки были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию за два дня до окончания карантина из-за сомнительного результата анализов. Несмотря на то что сама биатлонистка сообщила, что не заражена коронавирусом, её тест 30 марта дал положительный результат.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. По состоянию на 2 апреля в России подтверждено более 3548 случаев заражения вирусом.

В России за сутки коронавирусом заразился 771 человек, зафиксировано 6 летальных исходов