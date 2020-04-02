Российские велогонщики выписаны из больницы в ОАЭ, но отправлены на карантин

Генеральный менеджер велокоманды Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин рассказал, что

гонщики Игорь Боев и Дмитрий Страхов, ранее сдавшие положительные тесты на коронавирус после прерванного пандемией «Тура ОАЭ», покинули больницу в ОАЭ, но помещены на дополнительный жёсткий карантин и ждут дальнейших решений властей.

«Боев и Страхов покинули больницу, также как наш механик Дмитрий Филиппович. Фактически они выписаны, но при этом помещены на жёсткий по условиям карантин теперь уже на территории International Humanitarian City. Там они ждут дальнейшего решения властей ОАЭ. Ранее был выписан наш массажист Сергей Пакура, и после такой же процедуры он тем же вечером был отправлен в Россию. Но с ребятами процесс другой — объяснили, что теперь по новым вводным и новым распоряжениям нужно держать на карантине дольше, и людей передерживают на всякий случай. Ребята уже неоднократно сдали отрицательные на коронавирус тесты, ещё предстоит сдать один анализ.

Мы постоянно на связи с консульством. Возможно, если бы был рейс, их бы отправили домой уже сейчас. Как только их выпустят из изоляции, мы поселим их в отель и будем ждать возможности вылететь. Дальнейшее уже не от нас зависит", — приводит слова Хамидулина РИА «Новости».