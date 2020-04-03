Глава ОКР — о спортсменах, перенесших коронавирус: речь может идти о завершении карьеры

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил беспокойство о здоровье спортсменов, переболевших коронавирусной инфекцией.

«Мы должны исходить сегодня исключительно из необходимости защитить жизнь и здоровье людей. Это главный и единственный приоритет. Нужно минимизировать любые риски. В отношении спортсменов это имеет такое же первостепенное значение. Если на одной чаше весов — тренировочный процесс, а на другой — личная безопасность, мне кажется, выбор здесь очевиден.

Вот ещё какой момент. Коронавирус оказывает главное воздействие на дыхательный аппарат человека и, судя по многочисленным комментариям медиков, его последствия, даже в случае полного выздоровления пациента, могут негативно влиять на работу органов дыхания и в будущем. Представляете, что это такое для профессионального спортсмена? Речь вообще может идти о досрочном завершении карьеры… Не говоря уже о том, что сам коронавирус ещё до конца не изучен с точки зрения всех его угроз, помимо тех, которые уже сейчас привели к огромным жертвам», — приводит слова Позднякова «Коммерсантъ».