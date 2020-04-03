Чемпионат Бельгии завершён, «Адмирал» хочет вернуться в КХЛ. Главные новости дня

1. Чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса будет окончательно остановлен. Чемпионом признают «Брюгге», второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получит «Гент».
2. УЕФА против досрочного завершения чемпионатов, об этом уведомлены все 55 членов организации.
3. Владивостокский «Адмирал» не сыграет в КХЛ в сезоне-2020/2021, но готов вернуться к сезону-2021/2022.
4. Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе. Ранее футболист заявил, что Уткин настолько «деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале».
5. Немного оптимизма из Италии: там рассматривают возможность возобновления Серии А 24 мая.
6. Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который заработал $ 1 млрд за карьеру.
7. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим голеадором в истории Национальной хоккейной лиги по итогам голосования болельщиков на сайте NBC.
8. Мюнхенская «Бавария» может отказаться от трансфера немецкого нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, немецкий клуб не сможет позволить себе дорогостоящий трансфер.
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