В Минспорта рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом в Новогорске

В Министерстве спорта прокомментировали ситуацию на базе в Новогорске, где было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что заболели главный тренер сборной России по спортивной гимнастике 77-летний Андрей Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин.

«Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин связался со спортсменом и тренером сборной команды России по спортивной гимнастике, у которых выявлен предварительный положительный диагноз на коронавирус COVID-19. Оба сообщили, что чувствуют себя хорошо. Спортсмен находится под постоянным контролем врачей в больнице, тренер на самоизоляции дома. В телефонных разговорах министр поддержал обоих в непростой ситуации, пожелал им здоровья и подчеркнул, что министерство спорта будет постоянно находиться на связи и готово оказать необходимую помощь», — сказано в сообщении Минспорта.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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