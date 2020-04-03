В ВАДА обсудили обновлённую информацию по делу против РУСАДА

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обсудил обновлённую информацию по делу против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Как сообщает пресс-служба ВАДА, обсуждение проходило с помощью конференц-связи.

Подробности не приводятся. Известно лишь, что совещание проходило 30 марта.

Также во время мероприятия комитет обсудил влияние пандемии коронавируса на антидопинговые программы. Были утверждены временные меры по контролю за соблюдением антидопингового кодекса. В частности, ВАДА договорилось о переносе сроков для антидопинговых организаций по выполнению текущих требований соответствия.

В декабре 2019 года исполком ВАДА принял решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской лаборатории.