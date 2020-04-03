В России за сутки коронавирусом заразился 601 человек, зафиксировано 4 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 601 человека, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 4149 человек, из которых выздоровел 281. Зафиксировано ещё четыре летальных исхода. За всё время скончалось 34 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 448, Московская область — 34

Краснодарский край — 17

Пензенская область — 11

Ленинградская область — 10

Ямало-Ненецкий АО — 10

Санкт-Петербург — 9

Ханты-Мансийский АО — 8

Республика Татарстан — 6

Республика Калмыкия — 5

Тюменская область — 5

Саратовская область — 4

Липецкая область — 3

Астраханская область — 3

Кировская область — 3

Еврейская АО — 3

Брянская область — 2

Ивановская область — 2

Чеченская Республика — 2

Челябинская область — 2

Приморский край — 2

Республика Крым — 2

Курская область — 1

Рязанская область — 1

Тверская область — 1

Архангельская область — 1

Республика Ингушетия — 1

Пермский край — 1

Свердловская область — 1

Республика Бурятия — 1

Иркутская область — 1

Хабаровский край — 1.

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