Ризаев рассказал, как можно начать карьеру профессионального BMX-райдера

Российский BMX-райдер Ирек Ризаев рассказал, как пришёл в профессиональный спорт. Также он поделился планами подготовки к Олимпийским играм.
«Как начать карьеру? Самое главное — не выйти на профессиональный уровень, а получать максимальное удовольствие. Я просто катался на bmx и классно проводил время с друзьями. А так, нужно много трудиться для достижения своих целей.
Я был маленьким мальчиком, у которого плохо работал интернет. Больше всего смотрел на местных ребят и на зарубежных звёзд с ютуба. В нашем спорте нет тренеров — ты учишься сам. Видишь трюк и пробуешь его сделать. Спорт необычный. Интересно посмотреть, когда появятся тренера и смогут учить.
Подготовка к Олимпиаде? Не так давно наш спорт включили в Олимпиаду. Я проходил долгий отбор. Последние две недели готовились в Англии: исполняли трюки сложные. Сейчас должны были ехать в Японию на Кубок мира. Обстановка в мире ухудшилась, Олимпиаду перенесли. Теперь отдыхаем и ждём улучшения», — сказал Ризаев в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата».
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