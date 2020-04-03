BMX-райдер Ризаев рассказал, как проводит время в самоизоляции

Российский BMX-райдер Ирек Ризаев рассказал, как проводит время в самоизоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса.

«Залипаю в телефоне. Стараюсь быть активным в соцсетях. Монтирую какие-то видео старые, на ютуб редко выкладываю. Лежу на спине, накручиваю трюки. В плане заняться физподготовкой. Тренироваться дома реально.

Слежу ли за другими соревнованиями? Не фанат чего-либо. Что расстроило? Формула-1, возможно, обидненько. Футбол иногда смотрю, но не сказать, что очень расстроился.

Что можно посмотреть? Молодым ребятам советую посмотреть олдскульные видео 20-летней давности. BMX максимально изменился. Кажется, уровень был сильнее. Раньше ребята делали сумасшедшие вещи», — сказал Ризаев в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата».