Российских легкоатлетов срочно отозвали из Киргизии и отправили на карантин

Группа легкоатлетов из сборной Московской области срочно завершила учебно-тренировочный сбор в Киргизии и вернулась домой на карантин. Среди них чемпионы России Алексей Бутранов и Николай Вербицкий, победитель юниорского первенства страны Константин Зуев и другие. Об этом сообщил заслуженный тренер России Владимир Щербак.

«Мы начали сбор на базе в Киргизии ещё до начала пандемии. Город Чолпон-Ата давно облюбован бегунами на средние и стайерские дистанции. Здесь, например, в своё время готовился к сезону олимпийский чемпион Юрий Борзаковский», — цитирует Щербака «Подмосковье сегодня».

Тренер добавил, что помогали организовать эвакуацию посольство России в Киргизии и Министерство спорта России.

«Улететь обычным авиарейсом не представлялось возможным. За нами прислали специальный чартерный борт», — добавил он.